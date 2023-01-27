Массовая автоавария с участием 16 машин произошла в Подмосковье

На трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург произошла массовая автоавария, там столкнулись 16 автомобилей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

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ДТП произошло на 57-м километре дороги. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает полиция, устанавливаются причины автоаварии.

Из-за ДТП перекрыли две полосы трассы, образовалась пробка. По словам очевидцев, причина столкновения машин – гололед.

Ранее чисто пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии с маршруткой в Калуге возросло до девяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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