В Краснодарском крае перехватили украинский беспилотник
15 апреля 202407:35
Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в течение ночи 15 апреля военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России.
«Дежурными средствами ПВО... беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», — отметили в Минобороны.
Днем ранее средства ПВО предотвратили атаку по инфраструктурным объектам региона, военные уничтожили десять украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru