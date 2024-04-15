В Краснодарском крае перехватили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны.

Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский беспилотник

По данным ведомства, в течение ночи 15 апреля военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России.

«Дежурными средствами ПВО... беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», — отметили в Минобороны.

Днем ранее средства ПВО предотвратили атаку по инфраструктурным объектам региона, военные уничтожили десять украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныКраснодарский Край

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