В Краснодарском крае до 10 февраля объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено до 10 февраля в Краснодарском крае из-за прогнозируемых сильных осадков и ветра. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Отмечается, что исключением составляет город Сочи.

Согласно прогнозу, уровень воды на юго-западных притоках реки Кубань, на реках юго-восточной территории и Черноморского побережья будет расти. Среди осадков ожидаются мокрый снег, град, дождь, сила ветра составит до 23 м/с.



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ФОТО: pixabay.com
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