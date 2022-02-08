В Краснодарском крае до 10 февраля объявили штормовое предупреждение
8 февраля 202221:16
Штормовое предупреждение объявлено до 10 февраля в Краснодарском крае из-за прогнозируемых сильных осадков и ветра. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Отмечается, что исключением составляет город Сочи.
Согласно прогнозу, уровень воды на юго-западных притоках реки Кубань, на реках юго-восточной территории и Черноморского побережья будет расти. Среди осадков ожидаются мокрый снег, град, дождь, сила ветра составит до 23 м/с.
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8 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru