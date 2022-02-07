Синоптик предупредила москвичей о первой февральской оттепели

В московский регион пришла первая оттепель в этом месяце, ожидается теплая и сырая погода до конца недели, заявила в беседе с «Радио 1» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на семь-восемь градусов – от -4 до +1.

При этом снег ожидается на юго-востоке Подмосковья 7 февраля и в ночь на вторник, в остальные дни будет облачная погода.

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Позднякова добавила, что похолодание придет в регион 12 февраля, когда температура воздуха начнет понижаться до минус 6 градусов.

Грядущее лето в России будет засушливым и жарким. Таким прогнозом ранее поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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