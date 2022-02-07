Синоптик предупредила москвичей о первой февральской оттепели

В московский регион пришла первая оттепель в этом месяце, ожидается теплая и сырая погода до конца недели, заявила в беседе с «Радио 1» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на семь-восемь градусов – от -4 до +1.

При этом снег ожидается на юго-востоке Подмосковья 7 февраля и в ночь на вторник, в остальные дни будет облачная погода.