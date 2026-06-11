В Краснодаре в результате удара БПЛА поврежден бизнес-центр
11 июня 202612:03
Юлия Савченко
Бизнес-центр в Краснодаре получил повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр», — указано в сообщении.
Помещения и территории обследовали на предмет осколков БПЛА, пишет RT. Спасатели оказывают помощь в уборке опасных конструкций.
Ранее стало известно, что в Краснодаре после атаки БПЛА произошло возгорание в двух квартирах.
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