В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся
Краснодарские правоохранители проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в субботу в центре города, сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой видно, как мужчина на электросамокате сбивает пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадал малолетний ребенок. В МВД отметили, что в полицию никто из пострадавших не обращался.
В СУСК РФ по Краснодарскому краю также сообщили о начале проверки по факту инцидента.
Ранее стало известно, что в Москве увеличат число медленных зон для электросамокатов, передает «Радиоточка НСН».
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