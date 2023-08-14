В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся

По информации ведомства, полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой видно, как мужчина на электросамокате сбивает пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадал малолетний ребенок. В МВД отметили, что в полицию никто из пострадавших не обращался.

В СУСК РФ по Краснодарскому краю также сообщили о начале проверки по факту инцидента.

Ранее стало известно, что в Москве увеличат число медленных зон для электросамокатов, передает «Радиоточка НСН».

