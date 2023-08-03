Совфед подготовил новые штрафы водителям электросамокатов

Автор законопроекта — сенатор Артем Шейкин. Согласно документу, за превышение скорости на 5–10 км/ч будет грозить наказание в виде штрафа в 800 руб. Если нарушение зафиксировано камерой, то придется заплатить 500 руб. Если скорость будет превышена на 10–15 км/ч, то нарушителя оштрафуют на 3 тыс. руб. и 2,5 тыс. рублей в случае, если нарушение заметила камера. За превышение на 15–20 км/ч придется выложить 4 тыс. и 3,5 тыс. руб. соответственно. Езда на СИМ со скоростью, превышающей установленный лимит более чем на 20 км/ч, будет грозить штрафом в 5 тыс. руб.

Также предлагается ввести штраф в 10 тыс. руб. за управление СИМ в нетрезвом виде либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На 5 тыс. руб. оштрафуют тех, кто оставит место аварии и на 2 тыс. руб. — тех, кто поедет на электросамокате вдвоем или нарушит правила пресечения проезжей части.

Как говорят эксперты, контролировать соблюдение ПДД водителями СИМ и привлекать их к ответственности достаточно сложно. Законодательство, касающееся ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ, нуждается в корректировке.

Как считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин, регистрация СИМ с дальнейшей возможностью фиксации нарушений при помощи камер — наиболее оптимальный вариант. Впрочем, даже сейчас без помощи камер автоинспекторы активно штрафуют водителей СИМ, не соблюдающих ПДД.

Ранее пресс-секретарь сервиса по аренде электросамокатов Whoosh Юлия Каймолик в беседе с «Радиоточкой НСН» заверила, что транспортное средство не ударит током пользователя даже при поездке по луже, но с электроникой может что-то произойти.

