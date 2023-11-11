В Котовске Тамбовской области произошел пожар
11 ноября 202303:25
Пожар произошел в одном из зданий в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания», — указали в ведомстве.
Специалисты приступили к ликвидации пожара. Погибших или пострадавших в результате ЧП нет.
По данным СМИ, пожар произошел на пороховом заводе, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru