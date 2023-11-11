В Котовске Тамбовской области произошел пожар

Пожар произошел в одном из зданий в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Более 20 человек спасены в Башкирии из пожара в психоневрологическом интернате

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания», — указали в ведомстве.

Специалисты приступили к ликвидации пожара. Погибших или пострадавших в результате ЧП нет.

По данным СМИ, пожар произошел на пороховом заводе, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСПожарТамбов

Горячие новости

Все новости

партнеры