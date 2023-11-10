Более 20 человек спасены в Башкирии из пожара в психоневрологическом интернате

Более 20 человек спасены при пожаре в здании психоневрологического интерната села Юмагузино в Кугарчинском районе Башкирии. Об этом информирует на своём сайте республиканский главк МЧС.

Всего пожарные вывели из огня 23 человека. Огонь вспыхнул на третьем этаже четырёхэтажного здания медицинского учреждения. При этом самостоятельно интернат покинули 114 человек. Спасть пришлось тех, кто от страха сгрудились у окон и спрятались под кроватями.

Сотрудники МЧС использовали спасательные устройства. В результате происшествия никто не пострадал. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дознаватели МЧС уже определили, где находился очаг возгорания - это был диван в комнате досуга.

