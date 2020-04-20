В Костромской области умерла третья пациентка с коронавирусом
В Костроме умерла 69-летняя женщина с подтвержденным тестом на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что у женщины в результате заражения развилась пневмония. Также у пациентки был сахарный диабет, который осложнил течение заболевания.
Положительный результат на коронавирус умершая получила в начале прошлой недели. Она находилась на самоизоляции, женщину госпитализировали в субботу после ухудшения состояния. В регионе это третья смерть пациента с коронавирусом.
На текущий момент в области известно о 70 случаях заражения коронавирусом, семь пациентов вылечились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru