В Костроме задержали директора фирмы-организатора работы клуба «Полигон»
Директора фирмы «Империя», организовавшая работу клуба «Полигон» в Костроме, где в результате субботнего пожара погибли 13 человек, задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», - отмечается в сообщении.
Также задержан 23-летний мужчина по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Мужчина признал свою вину в том, что использовали пиротехнику, в результате взрыва которой произошел пожар, приведший к потере 13 жизней.
Траур по погибшим на пожаре в кафе «Полигон» в Костромской области объявлен на понедельник, 7 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников. В понедельник в регионе приспустят государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и программы на областном телевидении и радио, сообщается на официальном сайте администрации Костромской области.
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