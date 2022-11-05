В Костроме задержали директора фирмы-организатора работы клуба «Полигон»

«Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», - отмечается в сообщении.

Также задержан 23-летний мужчина по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Мужчина признал свою вину в том, что использовали пиротехнику, в результате взрыва которой произошел пожар, приведший к потере 13 жизней.

Траур по погибшим на пожаре в кафе «Полигон» в Костромской области объявлен на понедельник, 7 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников. В понедельник в регионе приспустят государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и программы на областном телевидении и радио, сообщается на официальном сайте администрации Костромской области.

