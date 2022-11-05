Устроивший пожар в клубе-кафе «Полигон» в Костроме признал вину

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», - заявил собеседник агентства.

Траур по погибшим на пожаре в кафе «Полигон» в Костромской области объявлен на понедельник, 7 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников. В понедельник в регионе приспустят государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и программы на областном телевидении и радио, сообщается на официальном сайте администрации Костромской области.

