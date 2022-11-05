Устроивший пожар в клубе-кафе «Полигон» в Костроме признал вину

Молодой человек, выстреливший в ходе конфликта из ракетницы в клубе «Полигон» в Костроме, в результате чего возник пожар, признал свою вину, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По всей строгости закона. Все виновные в гибели людей в клубе «Полигон» должны быть наказаны

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», - заявил собеседник агентства.

Траур по погибшим на пожаре в кафе «Полигон» в Костромской области объявлен на понедельник, 7 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников. В понедельник в регионе приспустят государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и программы на областном телевидении и радио, сообщается на официальном сайте администрации Костромской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеЗадержаниеКостромаПожар
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