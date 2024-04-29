В «Коррозии металла»признались, что «кому» барабанщику придумал Троицкий
Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий («Паук») распространил якобы ложные сведения о том, что барабанщик коллектива Марк Бейгун впал в кому после жесткого разгона ОМОНом их концерта в Нижнем Новгороде в клубе «Ненависть». Об этом сообщает «Baza» в своем Telegram-канале со ссылкой на одного из музыкантов группы.
По его словам, Троицкий сознательно выдумал историю с комой, чтобы привлечь внимание к жестким действиям силовиков, сорвавших выступление «Коррозии металла». Сам музыкант также возмущается чрезмерным применением силы.
«Зачем нужно было так жестко разгонять? Мы что, террористы?», – задался вопросом участник группы.
По данным журналистов, директору группы Марии Руновой диагностировали сотрясение мозга, а один из организаторов концерта получил ушиб пальца.
На концерте группы 27 апреля в нижегородском клубе продавалась одежда и книга с нацистской символикой. Нижегородский районный суд оштрафовал солиста российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, пишет РИА Новости.
Ранее солист Сергей Троицкий сообщил, что музыкальная группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность, сообщила в Telegram газета «Известия».
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