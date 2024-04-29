Троицкий: барабанщик «Коррозии металла» впал в кому
29 апреля 202401:31
Барабанщик группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому, сообщил во «ВКонтакте» лидер коллектива Сергей Троицкий («Паук»).
«Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме», – написал он.
Ранее нижегородский районный суд оштрафовал солиста российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Троицкий: барабанщик «Коррозии металла» впал в кому
- В Польше призвали установить минные поля на границе с Россией
- В результате атаки боевиков на пост полиции в Карачаевске погиб полицейский
- Cargo Dragon возвращается на Землю
- Байден обсудил с Нетаньяху немедленное прекращение огня в секторе Газа
- ВСУ в течение дня обстреляли пять районов Курской области
- Белорусское ТВ сообщило о вербовке студентов украинскими спецслужбами
- «Зенит» уступил «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ
- В Пулково перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж
- Родители Стаса Михайлова хотели продать квартиру ради съемок клипа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru