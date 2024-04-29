Троицкий: барабанщик «Коррозии металла» впал в кому

Барабанщик группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому, сообщил во «ВКонтакте» лидер коллектива Сергей Троицкий («Паук»).

Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали на гастролях за нацистскую символику

«Барабанщик "Коррозии" Марк находится в коме», – написал он.

Ранее нижегородский районный суд оштрафовал солиста российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры