В Корочанском районе Белгородской области сбили беспилотник
29 февраля 202423:44
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Корочанском районе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Дрон уничтожили между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - сообщил Гладков.
В четверг около 22:00 мск силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru