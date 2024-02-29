В Корочанском районе Белгородской области сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Корочанском районе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Еще один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Дрон уничтожили между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - сообщил Гладков.

В четверг около 22:00 мск силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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