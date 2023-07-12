В Комсомольске-на-Амуре выявили ячейку пособников террористов в Сирии
ФСБ выявила в Комсомольске-на Амуре террористическую ячейку, оказывавшую пособническую помощь членам международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, задержаны участники террористической ячейки — выходцы из стран Центральной Азии.
«Изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии», — указали в спецслужбе.
Правоохранители возбудили против задержанных уголовные дела о содействии террористической деятельности, фигуранты заключены под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Ставропольском крае двух мужчин — сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которые планировали взорвать отдел МВД в Пятигорске, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru