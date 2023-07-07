ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси

Норма вступит в силу 1 сентября 2023 года. В отдельных случаях для получения доступа к информационным системам ФСБ будет обращаться в службу заказа легкового такси.

При взаимодействии с ФСБ служба такси должна обеспечить неразглашение информации об этом.

Ранее сообщалось, что стоимость поездок на такси осенью может вырасти в два раза. Некоторые эксперты считают, что цены способны взлететь пятикратно, передает «Радиоточка НСН».

