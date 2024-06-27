В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов с рельсов

Он будет действовать до особого распоряжения. Пострадавших доставили в Интинскую городскую больницу. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.

Известно о пропаже двух пассажиров сошедшего с рельсов в Коми поезда. По данным Минздрава, при сходе вагонов пострадали не менее 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

