Минздрав сообщил о не менее 40 пострадавших при сходе вагонов в Коми
По меньшей мере 40 человек получили травмы в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов на перегоне в Республике Коми. Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.
По его словам, состояние семерых из них, , в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое.
На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено.
На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru