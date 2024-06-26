Минздрав сообщил о не менее 40 пострадавших при сходе вагонов в Коми

По меньшей мере 40 человек получили травмы в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов на перегоне в Республике Коми. Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

По его словам, состояние семерых из них, , в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое.

Не менее 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии

На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено.

На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / соцсети
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