Минздрав сообщил о не менее 40 пострадавших при сходе вагонов в Коми

По меньшей мере 40 человек получили травмы в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов на перегоне в Республике Коми. Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

По его словам, состояние семерых из них, , в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое.