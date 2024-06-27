Из-за схода с рельсов поезда в Коми задержали 4 состава
27 июня 202401:01
В Коми задержаны четыре железнодорожных состава из-за схода с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск», сообщает РИА Новости.
Об этом заявили власти региона.
По данным Минздрава, при сходе вагонов пострадали не менее 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru