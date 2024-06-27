Из-за схода с рельсов поезда в Коми задержали 4 состава

В Коми задержаны четыре железнодорожных состава из-за схода с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск», сообщает РИА Новости.

На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков

Об этом заявили власти региона.

По данным Минздрава, при сходе вагонов пострадали не менее 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: скриншот / соцсети
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