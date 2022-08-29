В Коми музыкант скончался после драки с местным чиновником

По данным издания, 20 августа во время городского праздника пьяный чиновник пытался забраться на сцену и ударил музыканта, который упал и сильно ударился головой об бетон. Позже Фатеев впал в кому и скончался.

Как пишет «Подъём», Канищев отрицал свою причастность к конфликту и утверждал, что звукорежиссёр был пьян и поскользнулся на лестнице. Позже глава Печорского района отстранил чиновника от должности.

В Следственном управлении СК РФ по республике Коми сообщили, что в ходе конфликта мужчина 1981 года рождения ударил потерпевшего, отчего последний упал и ударился головой. Ему предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и арестовали.

Ранее в Москве из-за массовой драки, зачинщиками которой стали несколько мужчин, полиция задержала около 30 человек.

