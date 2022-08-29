В Коми музыкант скончался после драки с местным чиновником
Звукорежиссёр Виктор Фатеев скончался в результате конфликта с заместителем мэра Печоры Андреем Канищевым, сообщает «Подъём».
По данным издания, 20 августа во время городского праздника пьяный чиновник пытался забраться на сцену и ударил музыканта, который упал и сильно ударился головой об бетон. Позже Фатеев впал в кому и скончался.
Как пишет «Подъём», Канищев отрицал свою причастность к конфликту и утверждал, что звукорежиссёр был пьян и поскользнулся на лестнице. Позже глава Печорского района отстранил чиновника от должности.
В Следственном управлении СК РФ по республике Коми сообщили, что в ходе конфликта мужчина 1981 года рождения ударил потерпевшего, отчего последний упал и ударился головой. Ему предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и арестовали.
Ранее в Москве из-за массовой драки, зачинщиками которой стали несколько мужчин, полиция задержала около 30 человек.
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