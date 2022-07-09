Более 30 человек задержаны после драки в Москве

Сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице поступило в полицию утром, 9 июля.

Сообщается, что конфликт возник на бытовой почве.

«Полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Информация о пострадавших и обстоятельствах драки выясняется.

Ранее более 10 человек устроили массовую драку в 3-м Крутицком переулке в Москве, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

