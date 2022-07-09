Более 30 человек задержаны после драки в Москве
Из-за массовой драки в Москве, зачинщиками которой стали несколько мужчин, полиция задержала около 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице поступило в полицию утром, 9 июля.
Сообщается, что конфликт возник на бытовой почве.
«Полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Информация о пострадавших и обстоятельствах драки выясняется.
Ранее более 10 человек устроили массовую драку в 3-м Крутицком переулке в Москве, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.
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