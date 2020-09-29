В Коми из-под завалов шахты извлечены два человека

В Коми завершена разборка обрушившейся галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга», принадлежащей АО «Воркутауголь». Ранее во время ЧП там погибли два человека, их тела извлечены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Обрушение произошло во вторник во время демонтажных работ.