В Коми из-под завалов шахты извлечены два человека
В Коми завершена разборка обрушившейся галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга», принадлежащей АО «Воркутауголь». Ранее во время ЧП там погибли два человека, их тела извлечены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Обрушение произошло во вторник во время демонтажных работ.
Погибли два сотрудника подрядной организации - монтажник и электросварщик ООО «Катюша», сообщает «Интерфакс».
Предварительно причиной обрушения галереи шахты стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
В воскресенье, 27 сентября, произошло задымление в шахте «Южная» на Высокогорском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области. Почти 200 человек были эвакуированы.
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