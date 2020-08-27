Горняков эвакуировали из шахты на Урале из-за задымления

Задымление произошло в шахте «Южная» на Высокогорском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области на отметке минус 480 метров, сообщили в региональном главе МЧС.

Из шахты уже эвакуировали 175 человек, передаёт РИА Новости. Обошлось без пострадавших.

Сейчас шахту обследуют горноспасатели. Они выясняют причину задымления.

