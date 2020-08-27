Горняков эвакуировали из шахты на Урале из-за задымления
27 августа 202009:16
Задымление произошло в шахте «Южная» на Высокогорском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области на отметке минус 480 метров, сообщили в региональном главе МЧС.
Из шахты уже эвакуировали 175 человек, передаёт РИА Новости. Обошлось без пострадавших.
Сейчас шахту обследуют горноспасатели. Они выясняют причину задымления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru