Двое рабочих погибли на шахте в Коми под рухнувшим переходом

Чрезвычайное происшествие на горной выработке в республике Коми. Два человека погибли в результате обрушения галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга» акционерного общества «Воркутауголь».

Трагедия случилась во время работ по демонтажу конструкций на промышленной площадке. Рухнул переход между зданиями. Получили травмы, несовместимые с жизнью, монтажник и электросварщик подрядчика.

По предварительной информации, причиной смертельного происшествия стало несоблюдение мер безопасности, а также плана выполнения демонтажных работ, отмечает RT. Проводится расследование.

Кроме того, к шахте «Аяч-Яга» направлена группа пожарно-спасательного гарнизона, уточняют «Известия». Туда же прибыли подразделения военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.

