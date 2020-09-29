Двое рабочих погибли на шахте в Коми под рухнувшим переходом
Чрезвычайное происшествие на горной выработке в республике Коми. Два человека погибли в результате обрушения галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга» акционерного общества «Воркутауголь».
Трагедия случилась во время работ по демонтажу конструкций на промышленной площадке. Рухнул переход между зданиями. Получили травмы, несовместимые с жизнью, монтажник и электросварщик подрядчика.
По предварительной информации, причиной смертельного происшествия стало несоблюдение мер безопасности, а также плана выполнения демонтажных работ, отмечает RT. Проводится расследование.
Кроме того, к шахте «Аяч-Яга» направлена группа пожарно-спасательного гарнизона, уточняют «Известия». Туда же прибыли подразделения военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.
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