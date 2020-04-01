В Коми 50 человек подхватили коронавирус в одной больнице

ЧП произошло Эжвинской больнице Сыктывкара, где выявили больше полусотни заболевших, из них 32 — за последние сутки, передает ОТР. В настоящее время медучреждение работает в режиме строжайшего карантина.



Местные СМИ, тем временем, сообщают, что источником заражения мог стать один из врачей, дети которого недавно вернулись из Европы. Официально эта версия пока не получила подтверждение.



Всего по состоянию на 1 апреля в Коми выявили 54 заболевших, из них 53 — в больнице. Еще одним заболевшим стал иранский студент, однако к настоящему моменту он уже выздоровел.

