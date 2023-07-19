В Колпино неизвестный мужчина попытался взорвать банкоматы
Злоумышленник попытался взорвать банкоматы в отделении Сбера в Колпино. Об этом сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу банка.
Инцидент произошел в ночь на 19 июля. Мужчина в темной одежде оставил в тамбуре с банкоматами взрывное устройство, затем убежал. После в здании прогремел взрыв, в результате были выбиты стекла, повреждения получили штукатурка и облицовка стен. Кроме того, в отделении обрушился подвесной потолок. Как пишут Известия, инцидент произошел в офисе Сбера на бульваре Трудящихся.
В Сбере подчеркнули, что злоумышленнику не удалось похитить деньги. В результате ЧП никто не пострадал.
«Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Банкоматы Сбербанка надежно защищены - это делает попытки нападения на них бессмысленными. Сбербанк ведет успешную системную работу по борьбе с такими преступлениями», — указали в банке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru