В Колпино неизвестный мужчина попытался взорвать банкоматы

Инцидент произошел в ночь на 19 июля. Мужчина в темной одежде оставил в тамбуре с банкоматами взрывное устройство, затем убежал. После в здании прогремел взрыв, в результате были выбиты стекла, повреждения получили штукатурка и облицовка стен. Кроме того, в отделении обрушился подвесной потолок. Как пишут Известия, инцидент произошел в офисе Сбера на бульваре Трудящихся.

В Сбере подчеркнули, что злоумышленнику не удалось похитить деньги. В результате ЧП никто не пострадал.

«Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Банкоматы Сбербанка надежно защищены - это делает попытки нападения на них бессмысленными. Сбербанк ведет успешную системную работу по борьбе с такими преступлениями», — указали в банке.

