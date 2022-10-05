Мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская» в Москве

Злоумышленник бросил петарду в банкомат у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

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В результате аппарат получил повреждения. Пострадавших нет, пишет РИА ФАН.

«Пассажира, совершившего преступление, оперативно опознали, злоумышленника ищет полиция», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкоматыМоскваМетро
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