В Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад
Шесть человек погибли в результате нападения вооруженного мужчины на детский сад в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.
По данным полиции, ЧП произошло в уезде Ляньцзян около 07:40 (02:40 мск). Очевидцы рассказали, что злоумышленник с ножом ворвался на территорию детского сада. У входа мужчина ранил ребенка и двух взрослых. Жертвами нападения стали один педагог детского сада, двое родителей, трое детей.
Известно, что нападавший задержан, им оказался 25-летний мужчина по фамилии У. Детали инцидента не раскрываются.
Ранее неизвестный попытался совершить нападение с ножом в Иерусалиме в районе Арсенальной горки, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Baza: Избитого в Грозном адвоката Немова выписали из больницы
- В Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад
- Депутат Бессараб: доходы россиян вырастут из-за увеличения МРОТ
- В Екатеринбурге презентовали полностью российскую «Ласточку»
- Центробанк: Мошенники стали вызывать граждан на личный прием в Банк России
- Второй этап Tenzor International Cup 2023 определил победителей регаты
- Возвращение жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское приостановят на неделю
- Детский сад пострадал из-за обстрела ВСУ Брянской области
- Мизулина сообщила о «давлении» после жалобы на чеченского блогера
- Работа Керченской паромной переправы вновь временно приостановлена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru