В Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад

По данным полиции, ЧП произошло в уезде Ляньцзян около 07:40 (02:40 мск). Очевидцы рассказали, что злоумышленник с ножом ворвался на территорию детского сада. У входа мужчина ранил ребенка и двух взрослых. Жертвами нападения стали один педагог детского сада, двое родителей, трое детей.

Известно, что нападавший задержан, им оказался 25-летний мужчина по фамилии У. Детали инцидента не раскрываются.

Ранее неизвестный попытался совершить нападение с ножом в Иерусалиме в районе Арсенальной горки, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

