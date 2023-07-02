Стрельба в Хорватии: один человек погиб, несколько пострадали
2 июля 202302:01
В хорватском городе Сисак неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова, сообщает Vecernji list.
Это случилось возле нефтеперерабатывающего завода. В результате этого один человек погиб, еще восемь получили ранения и были госпитализированы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.
Ранее кишиневский международный аэропорт начал работать в обычном режиме после стрельбы, которую ранее в здании аэровокзала устроил гражданин Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru