Стрельба в Хорватии: один человек погиб, несколько пострадали

В хорватском городе Сисак неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова, сообщает Vecernji list.

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Это случилось возле нефтеперерабатывающего завода. В результате этого один человек погиб, еще восемь получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

Ранее кишиневский международный аэропорт начал работать в обычном режиме после стрельбы, которую ранее в здании аэровокзала устроил гражданин Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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