Стрельба в Хорватии: один человек погиб, несколько пострадали

Это случилось возле нефтеперерабатывающего завода. В результате этого один человек погиб, еще восемь получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

Ранее кишиневский международный аэропорт начал работать в обычном режиме после стрельбы, которую ранее в здании аэровокзала устроил гражданин Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

