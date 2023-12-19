При землетрясении в Китае погибли более 80 человек
Более 80 человек погибли, свыше 90 пострадали в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщило китайское Центральное телевидение.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил, что в КНР произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах к юго-западу от города Ланьчжоу.
По данным телевидения, магнитуда землетрясения составила 6,2. К 04:00 19 декабря (23:00 18 декабря мск) из-за стихийного бедствия погибли 86 человек. Ранения получили еще 96, отмечает телеканал «360».
В районе эпицентра землетрясения были повреждены дома и инфраструктура, разрушены дороги, нарушены водо- и энергоснабжение, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru