В Кисловодске неизвестные осквернили могилы солдат

В Кисловодске вандалы осквернили могилы солдат Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Он разместил несколько фотографий к посту, на которых изображены оторванные таблички с именами павших.

«Только полное ничтожество борется с могилами усопших героев», - написал Моисеев.

Он отметил, что власти города в ближайшее время восстановят разрушения, а преступники будут найдены и наказаны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Глава Кисловодска Евгений Моисеев
ТЕГИ:ПреступленияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры