В Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек
11 января 202417:46
УАЗ и «Хавал» столкнулись на трассе «Вятка» в Кировской области, шесть человек пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Отмечается, что ДТП произошло около 14:00 в Мурашинском районе на 478-м км федеральной автодороги «Вятка». Полицейские организовали проверку, причины ДТП устанавливаются.
Ранее, 11 января, семь человек погибли в ДТП в Пензенской области. Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 3:00 часов. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru