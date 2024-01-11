В Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек

УАЗ и «Хавал» столкнулись на трассе «Вятка» в Кировской области, шесть человек пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

В ДТП в Омской области два человека погибли и пять пострадали

Отмечается, что ДТП произошло около 14:00 в Мурашинском районе на 478-м км федеральной автодороги «Вятка». Полицейские организовали проверку, причины ДТП устанавливаются.

Ранее, 11 января, семь человек погибли в ДТП в Пензенской области. Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 3:00 часов. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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