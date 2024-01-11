В Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек

НСН-«Культурный гид» Концертный укиенд в Москве начнут в пятницу Lascala и Евгений Маргулис с «опохмельным квартирником» Шеф-редактор сервиса «Букмейт» Мильчин рассказал об озвучивающих книги артистах и признался в предпочтении группы ДДТ В числе киноновинок значатся боевик с Нисоном «Последний наемник» и «Стальная схватка»