Семь человек погибли в смертельном ДТП в Пензенской области

Отмечается, что два автомобиля столкнулись 11 января 2024 года около 3 часов ночи. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

Согласно предварительным данным, управлявший минивэном мужчина 1981 года рождения направлялся в сторону Москвы и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП в минивэне погибли семь человек, также известно о двоих пострадавших.

Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в результате ДТП, которое произошло в Башкирии на 1356 км трассы М-5 «Урал».

