Семь человек погибли в смертельном ДТП в Пензенской области
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Пензенской области. Об этом сообщил Telegram-канал МВД России.
Отмечается, что два автомобиля столкнулись 11 января 2024 года около 3 часов ночи. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».
Согласно предварительным данным, управлявший минивэном мужчина 1981 года рождения направлялся в сторону Москвы и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП в минивэне погибли семь человек, также известно о двоих пострадавших.
Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в результате ДТП, которое произошло в Башкирии на 1356 км трассы М-5 «Урал».
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