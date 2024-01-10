В ДТП в Омской области два человека погибли и пять пострадали

Авария произошла в 17:30 мск в районе деревни Александровка. Виновником стал водитель пассажирского микроавтобуса, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

Пассажир микроавтобуса скончался на месте, водитель умер в медицинском учреждении. Пятерых человек доставили в больницу.

Ранее на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулось несколько десятков автомобилей. Травмы получили 20 человек, четыре из них погибли, напоминает «Радиоточка НСН».

