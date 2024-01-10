В ДТП в Омской области два человека погибли и пять пострадали
Под Омском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и фуры, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Авария произошла в 17:30 мск в районе деревни Александровка. Виновником стал водитель пассажирского микроавтобуса, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем.
Пассажир микроавтобуса скончался на месте, водитель умер в медицинском учреждении. Пятерых человек доставили в больницу.
Ранее на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулось несколько десятков автомобилей. Травмы получили 20 человек, четыре из них погибли, напоминает «Радиоточка НСН».
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- В ДТП в Омской области два человека погибли и пять пострадали
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru