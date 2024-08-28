В Кировской области дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов

Беспилотник ударил по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.

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«Совершен прилет БПЛА в Котельнич... Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем», — написал губернатор в Telegram-канале.

Соколов подчеркнул, что на месте ЧП работают глава города Олег Исмаилов, а также профильные службы.

Ранее дрон самолетного типа уничтожили в Россошанском районе Воронежской области, после атаки возник пожар близ взрывоопасных объектов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКировская Область

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