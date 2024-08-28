ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над двумя регионами

Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

В Воронежской области при атаке дрона возник пожар у взрывоопасных объектов

Дежурные средства ПВО сбили дроны минувшей ночью при попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и три — над Белгородской, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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