ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над двумя регионами
28 августа 202407:46
Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили дроны минувшей ночью при попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и три — над Белгородской, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Hyundai подал 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
- СМИ: Операторы связи в России пробуют самостоятельно ускорить YouTube
- ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над двумя регионами
- Покровский обжаловал в ВС отказ об исключении его из реестра иноагентов
- В Воронежской области при атаке дрона возник пожар у взрывоопасных объектов
- В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу Киева
- Во Владивостоке произошла стычка пьяных мигрантов с жителями
- Медведев пробился во второй круг US Open
- Блогеров обяжут создавать свои курсы по стандартам образования РФ
- Алаудинов: Нанесено серьезное поражение ВСУ в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru