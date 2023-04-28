В Кирове по факту автоаварии с автобусом завели уголовное дело
В Кировской области завели уголовное дело по факту автоаварии, в котором пострадали более 20 пассажиров автобуса, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
ДТП произошло 27 апреля на Производственной улице. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи. 22 человека обратились за медицинской помощью, среди которых два ребенка. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, она госпитализирована.
Водитель прошел предрейсовый медосмотр, при осмотре транспортного средства перед выходом на линию механик неисправностей не нашел.
Ранее девять человек пострадали в автоаварии с автобусом и бензовозом под Тюменью, сообщает «Радиоточка НСН».
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