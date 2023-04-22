В Башкирии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 11 человек
Автомобиль Mazda столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot в Дюртюлинском районе Башкирии, в результате ДТП один человек погиб. Об этом сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Известно, что в автобусе находились 14 пассажиров», — говорится в сообщении.
По данным регионального МЧС, автобус следовал по маршруту «Уфа-Ижевск».
«Доставлены для осмотра в больницу 11 человек, из которых 10 человек с автобуса и 1 человек пассажир с иномарки», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Белгороде произошло ДТП с автобусами ПАЗ, НЕФАЗ и легковым автомобилем Hyundai, в результате шесть человек получили травмы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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