В Башкирии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 11 человек

«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Известно, что в автобусе находились 14 пассажиров», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, автобус следовал по маршруту «Уфа-Ижевск».

«Доставлены для осмотра в больницу 11 человек, из которых 10 человек с автобуса и 1 человек пассажир с иномарки», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Белгороде произошло ДТП с автобусами ПАЗ, НЕФАЗ и легковым автомобилем Hyundai, в результате шесть человек получили травмы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

