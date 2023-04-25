Девять человек пострадали в автоаварии с автобусом и бензовозом под Тюменью
25 апреля 202300:01
Под Тюменью столкнулись пассажирский автобус и бензовоз, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
В результате ДТП травмы получили девять человек. Автоавария произошла на 110-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Водитель автобуса не рассчитал дистанцию, в результате чего произошло столкновение.
Ранее в Москве произошла массовая авария с «Теслой», сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru