В Киргизии сообщили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном

По данным ведомства, стрельба началась в местности Как-Сай Баткенского района, пишет RT. По состоянию на 11:00 мск таджикские пограничники открыли огонь по военнослужащим на заставе «Достук» Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана.

«Киргизские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается», — подчеркнули в погранслужбе.

Ранее перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками произошла в местности Булак-Башы Баткенской области. По данным СМИ, в результате один пограничник ВС Таджикистана погиб, несколько были ранены.

