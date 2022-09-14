В Киргизии сообщили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном

Перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана вновь произошла на границе двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранслужбы киргизского Госкомитета национальной безопасности.

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

По данным ведомства, стрельба началась в местности Как-Сай Баткенского района, пишет RT. По состоянию на 11:00 мск таджикские пограничники открыли огонь по военнослужащим на заставе «Достук» Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана.

«Киргизские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается», — подчеркнули в погранслужбе.

Ранее перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками произошла в местности Булак-Башы Баткенской области. По данным СМИ, в результате один пограничник ВС Таджикистана погиб, несколько были ранены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПерестрелкаГраницаТаджикистанКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры