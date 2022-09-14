На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

Перестрелка между пограничниками произошла на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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Инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенской области Киргизии, отмечает телеканал «360».

«В ходе несения службы пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Погранвойск (ПВ) ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь», — цитирует сообщение погранслужбы ТАСС.

Киргизские пограничники применили оружие в ответ, началась перестрелка. При этом таджикская сторона использовала минометы.

Позже перестрелка закончилась, руководители пограничных структур Киргизии и Таджикистана провели переговоры.

По предварительным данным, с киргизской стороны никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаПерестрелкаПограничникиТаджикистанКиргизия
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