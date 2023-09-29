В Керчи задержали агента украинской разведки за госизмену
Жителя Керчи, который по заданию украинской разведки снимал передвижения российских войск в направлении зоны специальной военной операции, задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа")», — указали в ведомстве.
По данным ФСБ, подозреваемый инициативно установил контакт через мессенджер с сотрудником разведки украинского Минобороны. Крымчанин снимал передвижения военной техники в направлении зоны СВО, передавал информацию через закрытые каналы связи и отправлял данные в чат-боты украинских спецслужб.
По решению суда подозреваемого заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Севастополе россиянина, передававшего военной разведке Украины информацию о фортификационных сооружениях в Крыму, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru