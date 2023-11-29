В Кемерове задержали мужчину за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
Мужчину, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника, задержали в Кемерове по делу о госизмене и терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ФСБ по региону.
«Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования», – указали в ведомстве.
По данным спецслужбы, фигурант через мессенджер установил контакт с координатором на Украине, подтвердив желание участвовать в боях на стороне ВСУ. Мужчина заполнил анкету на вступление в военизированную организацию, купил камуфляж, медпрепараты, средства связи, билеты на самолет и поезд для выезда. Во время регистрации на рейс злоумышленника задержали сотрудники спецслужб.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и организации деятельности террористической организации и участия в ее деятельности. Фигурант арестован.
Ранее ФСБ задержала в Самаре женщину, подозреваемую в пособничестве украинским спецслужбам, напоминает телеканал «360». Злоумышленница склоняла бойцов-участников спецоперации к переходу на сторону ВСУ. Против задержанной возбудили дело о госизмене, пишет Ura.ru.
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