ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене

Житель Феодосии задержан по подозрению в государственной измене за то, что он переправлял а Украину комплектующие к военной авиатехнике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

Отмечается, что гражданин получал денежное вознаграждение от украинских спецслужб. На данный момент подозреваемый находится под стражей, обстоятельства дела выясняются.