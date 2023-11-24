ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене

Житель Феодосии задержан по подозрению в государственной измене за то, что он переправлял а Украину комплектующие к военной авиатехнике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

Отмечается, что гражданин получал денежное вознаграждение от украинских спецслужб. На данный момент подозреваемый находится под стражей, обстоятельства дела выясняются.

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Ранее уголовное дело о госизмене возбудили против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что наставник, который живет на Украине с 2017 года, участвовал в специальной военной операции на стороне ВСУ.

До этого пытавшегося уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ жителя Нижегородской области арестовали по подозрению в государственной измене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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