Полиция задержала в Казани подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя
Полиция задержала четырёх жителей Казани, которые подозреваются в сбыте спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В сообщении уточняется, что был задержан не только реализатор контрафактной продукции, но и вся цепочка сбытчиков.
В ведомстве рассказали, что один из потерпевших приобрел спиртосодержащую жидкость у частного лица, однако случайно взял из багажника автомобиля ёмкость со стеклоомывателем, который молодые люди употребили, разбавив водой. Экспертиза установила, что данная жидкость содержит 30% метанола.
Ранее главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина заявила, что в одну из больниц Казани с диагнозом «Токсическое действие метанола» поступили 13 человек 1999-2003 годов рождения, трое из них находятся в реанимационном отделении. По словам пострадавших, они пили водку из одной пятилитровой бутылки на дне рождения своего друга.
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