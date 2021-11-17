Полиция задержала в Казани подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя

Полиция задержала четырёх жителей Казани, которые подозреваются в сбыте спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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В сообщении уточняется, что был задержан не только реализатор контрафактной продукции, но и вся цепочка сбытчиков.

В ведомстве рассказали, что один из потерпевших приобрел спиртосодержащую жидкость у частного лица, однако случайно взял из багажника автомобиля ёмкость со стеклоомывателем, который молодые люди употребили, разбавив водой. Экспертиза установила, что данная жидкость содержит 30% метанола.

Ранее главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина заявила, что в одну из больниц Казани с диагнозом «Токсическое действие метанола» поступили 13 человек 1999-2003 годов рождения, трое из них находятся в реанимационном отделении. По словам пострадавших, они пили водку из одной пятилитровой бутылки на дне рождения своего друга.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЗадержаниеОтравлениеКонтрафактАлкогольКазань
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