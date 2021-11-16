Количество отравившихся паленым алкоголем в Казани достигло 13

При этом изначально сообщалось об 11 пострадавших. «10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом», - передает слова Насибуллиной ТАСС.

Отмечается, что пострадавшие 1999-2003 годов рождения. По их словам, они все пили водку из одной пятилитровой бутылки на дне рождения своего друга вечером 15 ноября. Всего на встрече присутствовали 19 человек.

По словам Насибуллиной, одна из госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии. Ее увезли в больницу одной из первых.

