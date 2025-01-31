В Казани подросток пытался поджечь пороховой завод

Полицейские задержали 16-летнего жителя Казани - неделю назад он пытался поджечь административное здание порохового завода. Об этом сообщает МВД РФ по Татарстану.

По данным ведомства, 24 января днем неизвестный поджог здание завода, бросив в него «коктейль Молотова». По факту возбуждено уголовное дело о теракте.

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Позднее правоохранители установили, что подозреваемый - 16-летний житель Казани, он учится в 10 классе одной из среднеобразовательных школ города. Подростка задержали, сейчас он заключен под стражу.

МВД утверждает, что юноша частично признал вину, пояснив, что таким образом хотел доставить неприятности отцу, недавно ушедшему из семьи.

Ранее в Московской области задержали организатора лжеминирований в Костроме.



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ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
ТЕГИ:ТерроризмКазань

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