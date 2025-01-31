В Казани подросток пытался поджечь пороховой завод

Позднее правоохранители установили, что подозреваемый - 16-летний житель Казани, он учится в 10 классе одной из среднеобразовательных школ города. Подростка задержали, сейчас он заключен под стражу.

МВД утверждает, что юноша частично признал вину, пояснив, что таким образом хотел доставить неприятности отцу, недавно ушедшему из семьи.

Ранее в Московской области задержали организатора лжеминирований в Костроме.







