Подростка в Махачкале осудят за серию ложных сообщений о минировании

Следствие полагает, что, пытаясь дестабилизировать работу органов власти, молодой человек 24 июня 2024 года по телефону сообщил о том, что в Краснодаре, Махачкале и Волгограде заминированы объекты инфраструктуры. Впоследствии информация не подтвердилась.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры», она предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее Государственный Эрмитаж был эвакуирован после анонимного сообщения с угрозами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

