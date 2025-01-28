Подростка в Махачкале осудят за серию ложных сообщений о минировании

Пятнадцатилетний подросток за ложные сообщения о минировании предстанет перед судом в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

СМИ: В Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж

Следствие полагает, что, пытаясь дестабилизировать работу органов власти, молодой человек 24 июня 2024 года по телефону сообщил о том, что в Краснодаре, Махачкале и Волгограде заминированы объекты инфраструктуры. Впоследствии информация не подтвердилась.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры», она предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее Государственный Эрмитаж был эвакуирован после анонимного сообщения с угрозами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Телефонный ТерроризмПроисшествияУголовное ДелоПреступленияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры