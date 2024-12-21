В Казани локализовали очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» после удара БПЛА
В Казани в ЖК «Лазурные небеса» локализовали очаг возгорания, возникшего после попадания в многоэтажное жилое здание двух украинских беспилотников. Об этом сообщили в МЧС.
Отмечается, что спасатели и пожарные продолжают тушение и проводят обход здания.
Утром 21 декабря ВСУ атаковали столицу Татарстана восемью дронами. Четыре из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. При чем в здание ЖК «Лазурные небеса» с разницей в 50 минут влетели сразу два украинских БПЛА.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за атаки дронов ВСУ аэропорт в Казани приостановил свою деятельность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru