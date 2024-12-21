В Казани локализовали очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» после удара БПЛА

Отмечается, что спасатели и пожарные продолжают тушение и проводят обход здания.

Утром 21 декабря ВСУ атаковали столицу Татарстана восемью дронами. Четыре из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. При чем в здание ЖК «Лазурные небеса» с разницей в 50 минут влетели сразу два украинских БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за атаки дронов ВСУ аэропорт в Казани приостановил свою деятельность.



