В Казани локализовали очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» после удара БПЛА

В Казани в ЖК «Лазурные небеса» локализовали очаг возгорания, возникшего после попадания в многоэтажное жилое здание двух украинских беспилотников. Об этом сообщили в МЧС.

Пожары в Казани и взрывы в Сочи: ВСУ атаковали сразу несколько регионов РФ

Отмечается, что спасатели и пожарные продолжают тушение и проводят обход здания.

Утром 21 декабря ВСУ атаковали столицу Татарстана восемью дронами. Четыре из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. При чем в здание ЖК «Лазурные небеса» с разницей в 50 минут влетели сразу два украинских БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за атаки дронов ВСУ аэропорт в Казани приостановил свою деятельность.


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиКазаньМЧСПожар

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